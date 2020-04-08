Naomi Watts karantinada sinir krizi geçirdi sebebi ise bakın ne
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Naomi Watts, evinde olduğu karantina günlerinde sessiz bir çığlık attığı anı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı, sebebi ise takipçilerini isyan ettirdi.
İngiliz oyuncu Naomi Watts, evdeki yardımcısının koronavirüs nedeniyle gitmesinin ardından kendisine kalan ev işleri sebebiyle bunaldığını sessiz çığlık attığı ağır çekim bir görüntüsünü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.
Los Angeles'taki evinde karantinada olan Watts, görüntüyü, "756'ıncı Karantina Günü yazıcınız, elektrikli süpürgeniz ve bulaşık makineniz aynı gün bozulduğunda" mesajıyla paylaştı.
Naomi Watts'ın takipçileri, paylaştığı görüntüye tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Watts'ın 80 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıkla alay ettiğini belirterek, şunları yazdı:
''Utanç verici bir insansın. Kötü bir gün mü geçiriyorsun? Kötü bir gün yaşayanlar 18 saat hastalıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarıdır.''
''Kötü bir gün yaşayanlar, sevdikleri ölürken, veda edemeyenlerdir. Git başka yerde ilgi ara.''