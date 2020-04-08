Naomi Watts karantinada sinir krizi geçirdi sebebi ise bakın ne

Naomi Watts'ın takipçileri, paylaştığı görüntüye tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Watts'ın 80 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıkla alay ettiğini belirterek, şunları yazdı:

''Utanç verici bir insansın. Kötü bir gün mü geçiriyorsun? Kötü bir gün yaşayanlar 18 saat hastalıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarıdır.''