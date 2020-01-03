Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna ve Tuvana Türkay'ın sahnesi olay oldu
Mucize Doktor'da Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna'nın Tuvana Türkay ile rol adlığı filmin romantik sahnesi çok konuşuldu.
FOX'un reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da sergilediği Ferman karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Onur Tuna, güzel oyuncu Tuvana Türkay ile başrolü paylaştığı 'Ağır Romantik'in sahneleriyle olay oldu.
113
2020'de vizyona girmesi beklenen filmin ilk tanıtımı yayınlandı. Sevgililer Günü'nde vizyona girecek filme ise evlilik teklifi sahnesi damga vuracak gibi gözüküyor.
213
Aşk için neler yapılabileceğini gözler önüne seren filmde, Onur Tuna daha sonra sahile kurduğu romantik ambiyans içinde sevgilisinin parmağına yüzüğü takmayı başaracak.
313
Çekimler için geceden sabaha kadar gül yaprakları içinde oturan Onur Tuna, filmde sevgilisi olan Tuvana Türkay'a evlilik teklifinde bulunuyor.
413