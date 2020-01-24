Mucize Doktor'daki Açelya Hayal Köseoğlu'nun seksi dansı olay oldu
Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, seksi dansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan ardından sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Hayal Köseoğlu, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Köseoğlu, bu sefer oldukça seksi bir dans videosunu Instagram hesabından paylaştı.
112
Mucize Doktor dizisinden arta kalan zamanlarda dans dersleri alan Hayal Köseoğlu, dans ettiği videosuyla beğenileri topladı. Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri oldu.
212
Güzel oyuncu, cesur dans hareketleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
312
Öte yandan Hayal Köseoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi.
412