Mucize Doktor'da izleyicilere 'pes' dedirten hata apar topar yayından kaldırıldı
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında yapılan bir hata izleyicilerin tepkisini çekti.
Başrollerinde Onur Tuna, Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın bulunduğu Mucize Doktor'un yeni bölümü merakla beklenirken 11. bölüm fragmanında bir cümle hatası kısa sürede fark edildi. Sosyal medyada yayılan bu hata sonrası dizi ekibi ani bir kararla fragmanı kaldırdı.
21 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden yayınlanan ilk fragmanında bir kanser hastanın MR sonuçlarını inceleyen Doktor Nazlı'nın, "Tüm damarlar tümörlerle kaplı" yerine "Tüm tümörler damarlarla kaplı" demesi izleyicilerin kafasında soru işareti oluşturmaya yetti.
Eskisi kaldırılıp yenisi yüklendi: Bu hata nedeniyle Mucize Doktor'un FOX TV tarafından paylaşılan ilk fragmanı yayından kaldırılarak yeni bir fragman yayınlandı. İzleyiciler, bu basit hataların reyting rekorları kıran bir diziye yakışmadığını belirtti.
Peki Mucize Doktor son bölümünde neler yaşandı?
Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır.