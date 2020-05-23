Mucize Doktor FOX TV yıldızı Hayal Köseoğlu yine dansıyla mest etti! İşte dans şovu
FOX TV ekranlarının favori dizilerinden biri olan Mucize Doktor'da Açelya karakteri ile beğenileri toplayan Hayal Köseoğlu dans şovlarıyla da hayranlarını mest etmeye devam ediyor.
Otizmli bir doktorun hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisinin birbirinden ünlü isimlerinden biri olan, Açelya karakteriyle kendisine hayran bıraktıran Hayal Köseoğlu, güzelliğiyle Instagram'ı sallıyor. Köseoğlu, Instagram'da paylaştığı seksi fotoğraflarının yanı sıra dans şovlarıyla da çok konuşuluyor.
Son olarak ise Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi. Dans eğitimi alan Köseoğlu, koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmadığı için bahçeye çıkıp dans etti.
Hayal Köseoğlu, yeni dans anlarını da sosyal medya hesabı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Başarılı oyuncu, dans videosunun altına ise şu notu düştü:
''Bu şarkıyı keşfettiğimden beri evin her yerinde dur-ma-dan dans ediyorum! Sokağa çıkma yasağında Dua Lipa bir şarkı daha patlatsa keşke!''