Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı! Yer yerinden oynadı
Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakteriyle rol alan Mine Tugay spor yaptığı anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle gündeme geldi. Amuda kalkan Mine Tugay, o anları "Dengede kalmak" şeklinde yorumladı.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Mine Tugay, spor yaparken çektiği anları sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Oyuncu, yoga yaparken çekilmiş videosunu takipçileriyle paylaştı. Amuda kalkan Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Mine Tugay'ın paylaşımı 316 binin üzerine beğeni ve binlerce yorum aldı.
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