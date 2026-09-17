Miçotakis'in Meis ziyareti gündem olmuştu! Türkiye'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Meis Adası ziyaretinin takip edildiğini belirterek, Meis'e yönelik girişimlerin barışa katkı sağlamadığını ve kabul edilmediğini bildirdi. Bakanlık ayrıca Söke'ye komando konuşlandırılmasının ihtiyaç gereği olduğunu, ABD'nin ada konusundaki kararının ise adadaki dengeyi olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

MSB, "Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayriaskerî statüsüne aykırı fiilî durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde; -1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Hudutlarımızda ise; - 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 878 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 323'e ulaşmış, - Engellenen 875 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 269 olmuştur.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / NATO / İKİLİ İLİŞKİLER

İkili iş birlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam etmektedir.

Bu kapsamda; - 14-18 Eylül tarihleri arasında Kore'de gerçekleştirilen "Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı"na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanımız tarafından, - 17-18 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen "Türkiye-ABD Hava Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı"na Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanımız ve beraberindeki heyet, Köstence/Romanya'da düzenlenen "Sea Breeze-2026 Donanma Komutanları Konferansı"na ise Mayın Filosu Komutanımız ile 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodorumuz tarafından katılım sağlanmaktadır.

21-23 Eylül tarihleri arasında Kanada'da icra edilecek Denizaltı Komutanlar Konferansı'na Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından iştirak edilmesi planlanmaktadır.

Diğer yandan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 20 Eylül Egemenlik Günü'nü şimdiden kutluyor, "iki devlet, tek millet" anlayışıyla bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

- 11 Eylül'de Kara Kuvvetleri Komutanlığımızda inceleme ve denetlemelerde bulunan Sayın Bakanımız, müteakiben Estonya ve Demokratik Kongo Büyükelçilerimizi, 14 Eylül'de ise Bahreyn Büyükelçimizi kabul etmiştir.

- Sayın Bakanımız 15 Eylül'de İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarına hitap etmiş, aynı gün "Kafkas İslam Ordusu ve Bakü'nün Kurtuluşunun 108'inci yıl Dönümü" dolayısıyla Ankara'da düzenlenen anma programına katılmıştır.

- 16 Eylül'de, 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a giden ve çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştiren Sayın Bakanımız, bugün ise (17 Eylül) Umman Büyükelçimizi kabul edecektir.

- Sayın Genelkurmay Başkanımız, 15 Eylül'de NATO Askerî Komite Başkanı (CMC) ile bölgesel savunma ve güvenlik konularının değerlendirildiği video konferans görüşmesi; Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

- 13-14 Eylül'de Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nın resmî davetlisi olarak Katar'ı ziyaret eden Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız; Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı ve Katar Genelkurmay Başkanı ile görüşmüş, Büyükelçiliğimiz ile Askerî Ataşeliğimizi ziyaret etmiştir.

- 16-20 Eylül tarihleri arasında çeşitli temaslarda bulunmak ve Güney Afrika'da düzenlenen "2026 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı"na katılmak üzere Güney Afrika'yı ziyaret eden Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan, fuar kapsamında Türk savunma sanayi firmalarını ziyaret etmekte ve savunma sanayi alanındaki iş birliği imkânlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirmektedir.

İSRAİL

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında;

Geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Kızıldeniz ve Babülmendep'te devam eden Husi tehdidi ise yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini ve küresel istikrarı da olumsuz etkilemektedir.

Öte yandan İsrail, uluslararası toplumun gözü önünde Lübnan, Suriye ve Filistin'e yönelik eş zamanlı saldırılarını sürdürerek bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir.

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı kamplar ile Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerini hedef alması karşısında uluslararası toplumu söylemin ötesine geçerek somut ve caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz. Bölgede barış ve huzurun sağlanması için İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine derhâl son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; - Muharebe etkinliğini geliştirmek, - Etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak, - Personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda;

- 7 Eylül'de Tunus'ta başlayan Phoenix Express Deniz Güvenliği ile

8 Eylül'de Bulgaristan'da başlayan Triton Mayın Harekâtı 18 Eylül'de,

- 31 Ağustos'ta Portekiz'de başlayan Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi ve 14 Eylül'de Özbekistan'da başlayan Sonsuz Kardeşlik-V Özel Kuvvet ile 11 Eylül'de Romanya'da başlayan Burebista Fiilî Hava Tatbikatları 25 Eylül'de,

- 16 Eylül'de Romanya'da başlayan Eastern Shield Hava/Dron Savunma Tatbikatı ise 2 Ekim'de sona erecektir.

Diğer yandan;

- 21-25 Eylül tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilecek NATO Dynamic Guard-II,

- 21 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'da düzenlenecek Birliğin Gücü ile,

- 24-25 Eylül'de yerinden katılımla icra edilecek NATO Kısa Süreli İkaz (SNEX) tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır.

Ayrıca;

- 20-24 Eylül tarihleri arasında, çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de "Denizkurdu-I Su Üstü Harekâtı Tatbikatı" gerçekleştirilecek,

- Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri 24 Eylül'de Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'da icra edilecektir.

Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerimizin İleri Deniz Eğitimleri kapsamında TCG Osmangazi tarafından 16-18 Eylül tarihleri arasında Aksaz/Marmaris'e liman ziyareti yapılmaktadır.

Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona tarafından;

- 19-20 Eylül'de Heybeliada'ya,

- 26-27 Eylül'de Moda/Fenerbahçe'ye,

- "Erdek'in Kurtuluşu'nun Yıl Dönümü" faaliyetleri kapsamında,

18 Eylül'de TCG Edincik mayın avlama gemisi tarafından Erdek/Balıkesir'e,

- "Bozcaada'nın Kurtuluşu'nun Yıl Dönümü" faaliyetleri çerçevesinde

20 Eylül'de TCG Rüzgâr hücumbotu tarafından Bozcaada/Çanakkale'ye,

- Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve Somali'ye lojistik nakliyat maksadıyla bölgede bulunan TCG Kemalreis tarafından dönüş intikali kapsamında 20-24 Eylül tarih aralığında Cidde/Suudi Arabistan'a liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

TCG Burgazada korvetimiz ise 18 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'ye katılım sağlayacaktır.

19-20 Eylül tarihlerinde;

- "Sivrihisar Hava Gösterileri" çerçevesinde Türk Yıldızları tarafından Sivrihisar'da,

- "26'ncı Ostrava NATO ve 17'nci Çekya Hava Kuvvetleri Günleri" kapsamında SOLOTÜRK tarafından Çekya'da gösteri uçuşları icra edilecektir.

Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi Ünvanı Verilişinin Yıl Dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yarın (18 Eylül) Kara Harp Okulu Komutanlığımızda, ülkemizin farklı şehirleri ile dost ve kardeş Azerbaycan'dan gazilerimizin katılımıyla anma töreni icra edilecek; tören kapsamında Mehteran Birlik ve Armoni Mızıkası Komutanlıklarımız tarafından konserler verilecektir.

Ayrıca, 20-27 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali kapsamında;

- 20 Eylül'de Mehteran Birlik Komutanlığımız,

- 21 Eylül'de Armoni Mızıkası Komutanlığımız,

- 23 Eylül'de Türk Armoni Yıldızları (TÜRKAY) Orkestramız,

- 25 Eylül'de Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestramız,

- 26 Eylül'de Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığımız,

- 27 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandomuz verecekleri konserlerle halkımızla buluşacaklardır.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Ulusal güvenliğimizin ayrılmaz parçası olan yerli ve millî savunma sanayimizin ürettiği harp araç gereç ve mühimmatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir.

Roketsan tarafından, 8-10 Eylül tarihleri arasında Antalya'da, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Genişletilmiş Menzil Projesi kapsamında, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS GM) ve IIR TEMREN mühimmatıyla hava-yer ve hava-hava atışları başarıyla gerçekleştirilmiştir.

MİLGEM 6-12'nci Gemiler Tedariki Projesi çerçevesinde, Sedef Tersanesi'nde inşa ve donatım faaliyetleri devam eden 3'üncü İstif Sınıfı Fırkateyn İzmit'in Deniz Kabul Testleri 15 Eylül'de başlamıştır.

MKE tarafından;

- Savunma sanayi paydaşlarımıza 107 mm roket tapası ve Fırtına obüs ekipmanları teslim edilmiş,

- Mısır'daki iş birliklerini geliştirmek ve bölgedeki faaliyetlerini daha etkin şekilde yürütmek amacıyla "Zafer" adlı şirket kurularak faaliyete geçirilmiştir.

Yine MKE tarafından 16-20 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika'da düzenlenen "2026 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı"na katılım sağlanmaktadır.

Diğer yandan Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet, 7-11 Eylül tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen "MSPO 2026 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı"na katılmış; fuar kapsamında Polonyalı mevkidaşı ve Devlet Varlıkları Bakanlığı Müsteşarı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Ayrıca MKE ile PGZ arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası'nın imza törenine katılan Sayın Bakan Yardımcımız, fuarda yer alan Türk savunma sanayi firmaları da ziyaret etmiştir.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında; "Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" için 7 Eylül'de başlayan başvuru süreci 7 Ekim'de sona erecektir.

19 Eylül; kutsal vatan topraklarımızı korumak, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için üstün bir cesaret ve fedakârlıkla mücadele ederken gazi olan kahramanlarımızın gurur günüdür.

Bu vesileyle, 19 Eylül Gaziler Günü ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ünvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 105'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere millî mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi şimdiden rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve fedakâr ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Sonuç olarak barışın teminatı, istikrar ve güvenin adı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

- Modern, güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi ile tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye,

- Ülkemizin caydırıcı gücü olarak kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir.

YUNAN BAŞBAKANI'NIN MEİS ADASI ZİYARETİ

Yunanistan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askerî unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir.

1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskerî statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen Meis Adası'nda askerî unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada'nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır.

Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayriaskerî statüsüne aykırı fiilî durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.

Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte, bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiilî durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir.

Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayriaskerî statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.

Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir.

51'İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞIMIZIN SÖKE'YE KONUŞLANMASI

Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekât ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır.

51'inci Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.

ABD'NİN GKRY'YE YÖNELİK SİLAH AMBARGOSU

ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır.

Üçüncü taraflardan beklentimiz; Ada'da hasssas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması, Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi, barış ve istikrara adil ve tarafsız yaklaşım ile katkı sağlanmasıdır.

Türkiye, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde devam edecektir.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma iş birliği temelinde şekillenen, savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşmadır.

Anlaşma, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir.

Bu çerçevede, askerî iş birliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler üç ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütülmekte; İttifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

YUNAN BAŞBAKANI'NIN MEİS ADASI ZİYARETİ

Yunanistan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askerî unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir.

1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskerî statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen Meis Adası'nda askerî unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada'nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır.

Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayriaskerî statüsüne aykırı fiilî durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.

Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte, bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiilî durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir.

Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayriaskerî statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.

Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir.