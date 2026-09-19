MHP lideri Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle paylaştığı görüntülü mesajında, gazilik makamının vatana ve millete adanmış onurlu bir yaşamın simgesi olduğunu ifade etti. Gazilerin, milletimizin göğsünü kabartan en büyük gurur kaynaklarından biri olduğuna dikkat çeken Bahçeli; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ederek hayatta olan gazilere şükran ve minnetlerini sundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla partinin resmi sosyal medya kanallarından özel bir video eşliğinde paylaştığı mesajında, gazilik unvanının vatana adanmış onurlu bir yaşamın en müstesna simgesi olduğunu belirtti.
Gazilerin varlığıyla milletin sonsuz bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Bahçeli, görsellerle zenginleştirilen anlamlı yayın aracılığıyla kahraman gazilerimize duyduğu derin minnet ve şükran hislerini dile getirdi.
"GAZİLİK MUAZZAM BİR FEDAKARLIK RUHUNUN İFADESİDİR"
Gazilik unvanının taşıdığı manevi değere dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek ünvanıdır. Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir. İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gaziler Günü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."