MHP lideri Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle paylaştığı görüntülü mesajında, gazilik makamının vatana ve millete adanmış onurlu bir yaşamın simgesi olduğunu ifade etti. Gazilerin, milletimizin göğsünü kabartan en büyük gurur kaynaklarından biri olduğuna dikkat çeken Bahçeli; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ederek hayatta olan gazilere şükran ve minnetlerini sundu.

Betül Akgün