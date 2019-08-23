Metrobüste mastürbasyon yapan sapıkla ilgili ortalığı ayağa kaldıracak karar

Metrobüste mastürbasyon yapan sapıkla ilgili ortalığı ayağa kaldıracak karar

İstanbul Avcılar'da metrobüste kadın yolcuyu taciz eden, üzerine mastürbasyon yapan Fatih Ö., kadın tarafından ifşa edilmişti.Tacizci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Metrobüste mastürbasyon yapan sapıkla ilgili ortalığı ayağa kaldıracak karar - Sayfa 1

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan 2019'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste sanık Fatih Ö'nün, müşteki N.Ş'ye yönelik 'hakaret' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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Metrobüste mastürbasyon yapan sapıkla ilgili ortalığı ayağa kaldıracak karar - Sayfa 2

Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir suçsuzum

Bugünkü mahkemede tutuklu sanık Fatih Ö, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Görüntülerdeki aleyhime olabilecek hususları kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi.

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Metrobüste mastürbasyon yapan sapıkla ilgili ortalığı ayağa kaldıracak karar - Sayfa 3

Mahkeme tahliyesine karar verdi

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme, sanık Fatih Ö'nün alabileceği muhtemel ceza ile tutuklulukta geçirdiği sürenin miktarını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşmada, metrobüs şoförünün tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Metrobüste mastürbasyon yapan sapıkla ilgili ortalığı ayağa kaldıracak karar - Sayfa 4

O SAPIK BÖYLE YAKALANMIŞTI

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