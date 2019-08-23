Metrobüste mastürbasyon yapan sapıkla ilgili ortalığı ayağa kaldıracak karar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan 2019'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste sanık Fatih Ö'nün, müşteki N.Ş'ye yönelik 'hakaret' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.