Metrobüste mastürbasyon yapan sapıkla ilgili ortalığı ayağa kaldıracak karar
İstanbul Avcılar'da metrobüste kadın yolcuyu taciz eden, üzerine mastürbasyon yapan Fatih Ö., kadın tarafından ifşa edilmişti.Tacizci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan 2019'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste sanık Fatih Ö'nün, müşteki N.Ş'ye yönelik 'hakaret' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir suçsuzum
Bugünkü mahkemede tutuklu sanık Fatih Ö, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Görüntülerdeki aleyhime olabilecek hususları kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme tahliyesine karar verdi
Avukatların beyanlarının ardından mahkeme, sanık Fatih Ö'nün alabileceği muhtemel ceza ile tutuklulukta geçirdiği sürenin miktarını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşmada, metrobüs şoförünün tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.