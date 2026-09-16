Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı: Sel, dolu ve yıldırıma dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Eylül saat 13.35'te paylaşılan 459 numaralı son rapora göre, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz bölgelerinde 17 Eylül Perşembe sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış geçişleri bekleniyor.

7 İL İÇİN UYARI

Son değerlendirmelere göre; Muğla, Antalya’nın batısı, Isparta ve Burdur ile zamanla Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların yer yer etkisini artırabileceği belirtilirken, Meteoroloji olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte;

sel ve su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Vatandaşların özellikle ani sel ve su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YAĞIŞ 18 SAAT ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin uyarısına göre kuvvetli yağışların 17 Eylül Perşembe günü saat 05.00’te başlayıp 23.00’e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, gün boyunca hava koşullarının yakından takip edilmesi gerektiğini bildirdi.