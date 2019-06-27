Meryem Uzerli estetik yaptırdı! Simon Ourian'ın dolguyla yaptıklarına bakın!
HOLLYWOOD starlarının estetikçisi olarak bilinen Simon Ourian, Meryem Uzerli ile yeniden Türkiye gündeminde. Türk zenginlerin avuç dolusu para akıttığı Simon Ourian ameliyatsız yaptığı müthiş estetiklerle biliniyor.
Estetik cerrahi deyince akla ilk olarak Beverly Hills, son yıllarda Beverly Hills deyince de akla ilk olarak Kardashian'ların doktoru olarak ünlenen Simon Ourian geliyor. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli son Los Angeles ziyaretinde bu ünlü doktorun kapısını çaldı ve bazı işlemler yaptırdı. Gelin Meryem Uzerli'nin yaptırdığı estetiği ve muciler doktoru denilen Simon Ourian'ın yaptıklarına bir bakalım:
Adriana Lima dahil ünlülerin estetikçisi olarak bilinen Simon Ourian, Meryem Uzerli'nin çenesine dolgu yaptı. Ünlü estetikçi ile poz veren Meryem Uzerli bir gün sonra yeni haliyle ortaya çıktı.
Berlin’de Alman yapımcıların düzenlediği yaz partisine katılan Meryem Uzerli, estetikli çene dolgusu ve mini eteğiyle böyle görüntülendi. Meryem Uzerli geçtiğimiz yıl yine ünlü estetikçinin kapısını çalmış ve onunla bir video çekmişti.
Meryem Uzerli ve estetikçisi Simon Ourian
Meryem Uzerli'nin kapısını çaldığı ünlü estetikçi Simon Ourian çirkin ördekten bir kuğu yaratması ile meşhur. Her videosu milyonlarca kez izlenen ünlü estetikçi, bir çok işleminde ameliyat bile yapmıyor.