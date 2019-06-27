Meryem Uzerli estetik yaptırdı! Simon Ourian'ın dolguyla yaptıklarına bakın!

Estetik cerrahi deyince akla ilk olarak Beverly Hills, son yıllarda Beverly Hills deyince de akla ilk olarak Kardashian'ların doktoru olarak ünlenen Simon Ourian geliyor. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli son Los Angeles ziyaretinde bu ünlü doktorun kapısını çaldı ve bazı işlemler yaptırdı. Gelin Meryem Uzerli'nin yaptırdığı estetiği ve muciler doktoru denilen Simon Ourian'ın yaptıklarına bir bakalım: