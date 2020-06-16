Merve Özbey'i yatak odası soruları çileden çıkardı tepkisini yineledi

Özbey, "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumuna kızan ünlü şarkıcı, şu sözleri söyledi:

''Yatak odası sorulmaz. Çocuk sorulmaz, bu çok mahrem bir şeydir. Biz hangi ara samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun?''