Merve Özbey'i yatak odası soruları çileden çıkardı tepkisini yineledi
Şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabı Instagram'dan kendisine gelen ''Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın'' gibi yatak odası sorularına tepkisini yeniden gösterdi.
Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Özbey, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı Instagram'dan gelen ''çocuk'' sorularına tepkisini sert bir dille getirmiş, bu konunun kimseyi ilgilendirmediğini söylemişti. Özbey, UçanKuş TV ekibi aracılığıyla yineledi.
Özbey, "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumuna kızan ünlü şarkıcı, şu sözleri söyledi:
''Yatak odası sorulmaz. Çocuk sorulmaz, bu çok mahrem bir şeydir. Biz hangi ara samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun?''
''Belki gerçekten yapamıyorum, belki istemiyorum, belki Allah nasip etmiyor. Sosyal medyada herkesin birbirine kolay ulaşabiliyor olması böyle konuşma hakkını vermez.''
Merve Özbey, daha önce de konu hakkında şunları söylemişti:
"Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Sizin gibiler bu dünyayı altüst ediyor."