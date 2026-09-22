Mert Müldür sahalardan kaç hafta uzak kalacak? Fenerbahçe duyurdu

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'ün sağlık durumuna ilişkin kulüpten açıklama yapılırken, sarı-lacivertli ekip sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Mert Müldür'ün 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Mert Müldür hakkında yapılan açıklama şöyle oldu:

AVUSTURYA'DA BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ

Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir.

TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEKTİR

Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.

Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz.