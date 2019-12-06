Melisa Şenolsun'un Hülya Avşar benzerliği olay! Sosyal medya yıkıldı
Yeşil elbisesiyle magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun, yeni imajıyla Hülya Avşar'ın ikizi gibi oldu.
Geçtiğimiz günlerde bir davette giydiği yeşil cesur elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun, yeni imajıyla beğenileri toplarken Hülya Avşar'a olan benzerliği ağızları açık bıraktı. Şenolsun'un Avşar kızına benzerliği derin dekolteli yeşil elbisenin önüne geçecek gibi duruyor.
Melisa Şenolsun'un kıvırcık saçlarıyla ön plana çıkması sosyal medyayı fena salladı gören herkes Hülya Avşar'ın gençliğine benzetti. Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programında bu benzerliğin sorulduğu Melisa Şenolsun "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi.
2. Sayfa programı sunucuları Müge ve Gülşen ise Melisa Şenolsun'un Hülya Avşar'a kardeşi Helin'den bile daha çok benzediği söylediler.
İşte Melisa Şenolsun'un olay yaratan yeni imajı ve Avşar kızının gençliğindeki permalı saçları...