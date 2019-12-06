Melisa Şenolsun'un Hülya Avşar benzerliği olay! Sosyal medya yıkıldı

Melisa Şenolsun'un kıvırcık saçlarıyla ön plana çıkması sosyal medyayı fena salladı gören herkes Hülya Avşar'ın gençliğine benzetti. Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programında bu benzerliğin sorulduğu Melisa Şenolsun "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi.