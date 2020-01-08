Melisa Şenolsun pozlarıyla ortalığı salladı Atiye'de sevişme sahnesi olay olmuştu

Şenolsun, "Başından beri hedefim şöhret olmadığı için buna takılmadım. Tabii ki ünlendikçe günlük hayatım kısıtlanmalara doğru gidiyor ama ben yine de kısıtlanmayacağım yerlere gidip özgürce yaşamaya çalışıyorum" cevabını verdi.