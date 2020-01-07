Atiye dizisindeki sevişme sahnesiyle gündem olan Melisa Şenolsun'dan olay pozlar

Oyuncu Melisa Şenolsun, setlere 'Atiye' dizisiyle döndü. Ressam olan Atiye'nin tasarımcı kız kardeşi Cansu'yu canlandıran Şenolsun'un dizideki sevişme sahneleri olay olmuştu.

Melisa Şenolsun ELLE Ocak sayısında kapak oldu. Verdiği pozları sosyal medyada paylaşan Şenolsun beğeni topladı. ELLE'de soruları da yanıtlayan güzel oyuncu "şöhretle aranız nasıl" sorusuna şu yanıtı veriyor: "Başından beri hedefim şöhret olmadığı için buna takılmadım. Tabii ki ünlendikçe günlük hayatım kısıtlanmalara doğru gidiyor ama ben yine de kısıtlanmayacağım yerlere gidip özgürce yaşamaya çalışıyorum."

Melisa Şenolsun güzellik algısını ise şöyle açıklıyor:

"Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Siz cevap verin bu soruya. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor."