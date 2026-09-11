Melih Gökçek'in 7 sayfalık ifadesi ortaya çıktı: Dikkat çeken "Baba mirası" detayı

ABB eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında ortaya atılan iddialar sonrası açılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz cuma günü adliyeye gelerek ifade vermişti. Gökçek'in 7 gün sonra 7 sayfalık iddianamesi ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Gökçek kadın Başsavcı vekili tarafından sorgulandı. “Üzerime kayıtlı hiçbir gayrimenkul ve araç yoktur'' dedi.

26 ADET GAYRİMENKUL LİSTESİNİ ÖNÜNE KOYDU

Ancak savcı Gökçek'e ait 26 adet gayrimenkul listesini önüne koydu, “Pasif taşınmaz kaydında 26 sıra kayıt tespit edilmiştir. Satış tarihleri ve sebepleri ile elde edilen kazancı nerede kullandınız?'' diye sordu.

Gökçek ise “Bana gösterdiğiniz pasif taşınmaz kaydını şu an inceledim. Bunlar daha önce satın aldığım ve daha sonra sattığım taşınmazlardır. Pursaklar'da çok uzun yıllar evvel 547 m2 arsa satın aldım, planlaması yapıldı ve kat karşılığı bana dört daire kaldı. Bunları sattım, iki tarla aldım. Onları da sattım. Kayıtlarda Şanlıurfa Halfeti'de görünen 6 adet taşınmaz ise babamdan kalan mirastır” dedi.

Gökçek, savcının diğer sorularına da şu cevapları verdi:

"EŞİME DE MİRAS KALDI"

Eşimin ailesinden Akçakoca'da miras kalan bir adet apartman dairesi, bir adet geleneksel eski ev, eşim adına kayıtlı Akçakoca Melenağzı'nda bir adet yazlık ev bulunmaktadır, kira geliri, malvarlığım yoktur. Çocuklarımın üzerine kayıtlı şirket veya taşınmazlar hakkında herhangi bir bilgim yoktur.

"OĞLUM İÇİN EV SATTIM"

Oğlum Ahmet Gökçek'in somut bir işi yoktur. Kendisi gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. 2018 yılında Ankara'da benim adıma kayıtlı Funda Sitesi'nde müstakil villa vardı, destek olmak için bu evi 1 milyon 265 bin dolara sattım, parasını oğluma verdim, ticari faaliyetinin sermayesi hususunda bilgim yoktur.

"GELİNİM VARLIKLI BİR AİLEDEN"

Gelinim Hülya Gökçek varlıklı bir ailenin kızıdır. Kurduğu şirketlerle ticari faaliyetler yapmaktadır. Şirketlerin faaliyeti ve geliriyle ilgili bilgim yoktur. Oğlum Osman Gökçek milletvekilidir. Beyaz TV genel koordinatörüydü. Şirketlerin ismini basından ilk kez duydum. Kuruluşunda veya faaliyetlerinde rolüm olmadı.

"ALMANYA'DAKİ ŞİRKET..."

Bu şirketlerin alımı, satımı veya ticari faaliyetlerinde hiç bir bağım bulunmamaktadır. Almanya'daki şirketi basından öğrendim. Birikimlerini değerlendirmek ve Almanya'da gayrimenkul alım satımının kârlı olduğunu duyduklarından bu şirketi kurduklarını bana söylediler. Bankalardan kredi alabilmek için oturum iznine başvuru yaptıklarını söylediler.

'8.7 MİLYON EUROLUK AVM' İDDİALARI

Almanya'da kurulan HAMAG isimli şirketin Türkiye'den transferi yapılıp yapılmadığı ve transferlerin kaynağına ilişkin bilgim yoktu.