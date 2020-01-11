Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını yıkan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Evinde talihsiz bir kaza sonucu düşerek kaburgasını kıran, akabinde kaçış sendromu hastalığına tekrar yakalanan Mehmet Ali Erbil, yeniden hastanelik oldu. Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.