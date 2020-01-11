Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını yıkan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den hayranlarına kötü haber geldi. Erbil, geçtiğimiz günlerde tekrar fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda yeni yılda "Önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum" açıklamalarını yapan şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevenlerine kötü haber geldi. Erbil, tekrar fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Evinde talihsiz bir kaza sonucu düşerek kaburgasını kıran, akabinde kaçış sendromu hastalığına tekrar yakalanan Mehmet Ali Erbil, yeniden hastanelik oldu. Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.
Salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kanal D 2. sayfa programına açıklamalar yapan ünlü şovmen 2020 yılına dair önce sağlık, neşe, en son para diliyorum açıklamalarını yapmıştı.