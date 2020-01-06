Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez kameraların karşısına geçti!
Şovmen Mehmet Ali Erbil yaklaşık bir buçuk senedir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Erbil, yaptığı açıklamalarla 2019'a, torununa dair birçok özel açıklamalar yaptı.
Ünlü televizyon komedyeni ve şovmeni Mehmet Ali Erbil, bir buçuk yıldan beridir hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermekteydi. Ancak hastane koridorların bir türlü kurtulamayan şovmen ölümün kıyısından döndü.
Yoğun bakımda verdiği mücadelenin ardından hastaneden çıkan Erbil, hayranlarını sevince boğdu. Fakat bu sevinç kısa sürdü. Kalp spazmı hemen akabinde beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan Mali herkesi korkuttu.
Kanal D'de yayımlanan 2. sayfa programına konuşan ünlü komedyen sağlık durumundan, kızı Sezin Erbil'in doğumundan sonra yaşadığı dedelik heyecanına kadar her konuda içini döktü.
Kameralar karşısında açıklamalar yapan Erbil, "Yaklaşık bir buçuk senedir yatıyorum. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunumla beraber arka arkaya çıktık. 2020 için önce sağlık en son para diliyorum" ifadelerini kullandı.