Mehmet Ali Erbil 'İki yıl sonra ilk tıraşım' deyip kendisinin tıraş olduğu anları paylaştı
Kaçış sendromu hastalığıyla baş eden Mehmet Erbil, günden güne daha da iyileşiyor. Son olarak kendisinin tıraş olduğu anları sosyal medyada paylaştı.
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu günden güne daha iyi bir hal alıyor. Erbil'den son günlerde peş peşe iyi haberler gelmeye başladı.
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı.
Sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı. Erbil, Instagram gönderisine "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
Mehmet Ali Erbil'in tıraş olduğu anları yayımlamasıyla beğeniler, yorumlar yağdı. Birçok ünlü isim 'Maşallah' yorumları yaptı.