Mehmet Ali Erbil 22'lik sevgilisi Alisa Nasya ile yakalandı yanıtları olay yarattı
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında gözyaşlarına boğulan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam kendisinden tam 40 yaş küçük sevgilisi Alisa Nasya Deniz ile görüntülendi.
Yoğun bakımdan çıkmasının ardından yaşadığı zor günleri anlattığı bir programda gözyaşlarına hakim olamayarak milyonlarca sevenini duygulandıran Mehmet Ali Erbil, gecelere hızlı bir dönüş yaptı. Erbil, sevgilisi Alisa Nasya ile Yeniköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Nasya’nın kameraları görünce paniklemesi dikkatlerden kaçmadı. Röportaj yapmak istemeyen genç kadın, ara ara kameralardan yüzünü gizledi.
Arkadaşımızın nişanı vardı: Mehmet Ali Erbil, muhabirlerin “Romantik bir yemek mi yediniz?” sorularına “Romantik yemek yemedik. Arkadaşımız Ercan Avşar’ın nişanı vardı” dedi. Erbil sevgilisinin ismini ise, "Nasya mıydı, Asya..." diyerek unutmuş gibi yaptı.
Alisa Nasya kimdir?
22 yaşındaki Alisa Nasya ile 62 yaşındaki Erbil ile internet üzerinden tanıştığı söyleniyor. Alisa Nasya, "Traveller Freelance Model" olarak çalışıyor. Ünlü şovmenle çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Alisa Nasya, Mehmet Ali Erbil’in tedavi sürecinde şu sözleri yazmıştı: