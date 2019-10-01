Mehmet Ali Erbil 22'lik sevgilisi Alisa Nasya ile yakalandı yanıtları olay yarattı

Yoğun bakımdan çıkmasının ardından yaşadığı zor günleri anlattığı bir programda gözyaşlarına hakim olamayarak milyonlarca sevenini duygulandıran Mehmet Ali Erbil, gecelere hızlı bir dönüş yaptı. Erbil, sevgilisi Alisa Nasya ile Yeniköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.