Meclis gündeminde kritik başlık! 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, süresiz nafaka kalkıyor mu?

Yeni adli yılın başlaması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama dönemine hazırlanmasıyla birlikte adalet alanındaki kanun teklifleri mercek altına alındı. Yargı reformu strateji belgesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 13. Yargı Paketi, ceza infaz düzenlemelerinden aile hukukundaki düzenlemelere kadar pek çok önemli maddeyi içeriyor. Süresiz nafaka uygulamasının akıbeti, ceza indirimi/infaz şartları ve dava sürelerinin kısaltılması gibi konular vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 13. Yargı Paketi maddeleri nelerdir? 13. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? İşte yeni yargı paketine dair merak edilen tüm ayrıntılar…

13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanlığı bünyesinde teknik çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen 13. Yargı Paketi taslağı henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmadı. TBMM'nin yeni yasama döneminde öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması beklenen paketin, Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Genel Kurul'a sunulması ve yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELERİ KAPSIYOR?

Yargı süreçlerini sadeleştirmeyi ve ceza adaletini güçlendirmeyi amaçlayan yeni paket kapsamında öne çıkan muhtemel başlıklar şunlardır: Suçla mücadelede cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik alt sınır düzenlemeleri, internet ve sosyal medya üzerinden işlenen dolandırıcılık ile bilişim suçlarına dönük yaptırımların artırılması, arabuluculuk sisteminin kapsadığı dava türlerinin genişletilmesi ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasına ilişkin usul kolaylıkları paketin ana eksenini oluşturuyor.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI, AİLE HUKUKUNDA DÜZENLEME VAR MI?

Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasına ilişkin düzenleme, aile hukuku reformu başlığı altında değerlendiriliyor. Süresiz nafakanın evlilik süresi, tarafların kusur oranı, yaş ve ekonomik durumları dikkate alınarak alt ve üst sınırlarla esnetilmesi veya kademeli bir süreye bağlanması masadaki seçenekler arasında yer alıyor. Ancak konunun hassasiyeti nedeniyle düzenlemenin 13. Yargı Paketi içerisinde mi yoksa müstakil bir Aile Hukuku Paketi olarak mı Meclis'e sunulacağı netlik kazanacak.