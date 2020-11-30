Masterchef Uğur küfürlü twitleri yüzünden perişan halde veda etti tepki var

Bazı seyirciler Uğur'un yarışmadan gitmesine hak verse de birçok seyirci 26 yaşındaki yarışmacının elenmesini haksızlık olarak gördü ve Acun Ilıcalı'yı eleştirdi. Bu zamana kadar neden bakmadınız, hepimiz gençtik hata yaptık, kariyerini bitirdiniz adamın yorumları da sosyal medyada en çok yazılanlar arasına girdi.

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