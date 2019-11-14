Masterchef Türkiye'de kim elendi? Yasin kriz çıkardı kuliste büyük kavga
Masterchef'de kim elendi sorusunun yanıtı beklenirken Yasin büyük kavga çıkardı. Saat 20.00'da Master Şef'ten giden isim belli olacak.
TV8 ekranlarındaki Masterchef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı bu akşam gelecek. Eleme potasında yarışmanın en iddialı ve en çok konuşulan isimleri var. Mavi takımdan Mustafa ve Alican potaya gönderilen isimler. Mustafa geçen hafta da potadaydı ve Eda ile son 2'ye kalmıştı. Ecel terleri döken Mustafa potadan son anda çıkan isim olmuş ve Eda elenmişti.
Mavi takımdan Alican ile Mustafa'nın kırmızı takımdan eleme potasına gelen rakipleri Ekin ile Yasin oldu. 4 isme bakıldığında en zayıf halka Yasin gibi görünüyor. Ancak Şef Mehmet Yalçınkaya'nın dediği gibi Yasin eleme potalarında sürprizler yapabilen bir isim. Ekin ise potaya şefler tarafından alkışlanan bir tabak yapmasına rağmen dokunulmazlığı Batuhan'a kaptırdığı için geldi. Haliyle Ekin'in potadan kurtulma şansı da oldukça yüksek. Alican da potada deneyimli bir isim. Haliyle bu 4 isim arasındaki eleme yarışı kıran kırana geçecek.
Yasin büyük kavga çıkardı
Eleme potasına düşen Yasin Obuz, takım kaptanı Kıvanç Ermiş ile stüdyodan kulise taşan büyük bir kavga yaptı. Bilindiği gibi ekip oylamasında Yasin ve Kıvanç 4'er oy almışlardı. Oylar eşit olduğunda potaya kimin gideceğini takım kaptanı karar veriyordu. Yasin, performansı çok kötü olan Kıvanç'ın jest yapıp kendisini eleme adayı yapmasını bekledi.
Eli hayli yavaş olan ve süre sıkıntısı yaşayan Kıvanç, eleme potasına gitmeye cesaret edemedi. Haliyle de Yasin'i elemeye gönderdi. Kararı duyan Yasin çok öfkelendi ve 'Ben adamım ama sen korkağın tekisin' diyerek Kıvanç'a verdi veriştirdi. Stüdyoda başlayan büyük kavga kulis arkasına taştı.