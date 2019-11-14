Masterchef Türkiye'de kim elendi? Yasin kriz çıkardı kuliste büyük kavga

Mavi takımdan Alican ile Mustafa'nın kırmızı takımdan eleme potasına gelen rakipleri Ekin ile Yasin oldu. 4 isme bakıldığında en zayıf halka Yasin gibi görünüyor. Ancak Şef Mehmet Yalçınkaya'nın dediği gibi Yasin eleme potalarında sürprizler yapabilen bir isim. Ekin ise potaya şefler tarafından alkışlanan bir tabak yapmasına rağmen dokunulmazlığı Batuhan'a kaptırdığı için geldi. Haliyle Ekin'in potadan kurtulma şansı da oldukça yüksek. Alican da potada deneyimli bir isim. Haliyle bu 4 isim arasındaki eleme yarışı kıran kırana geçecek.