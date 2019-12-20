MasterChef Türkiye'de herkesi hayran bırakmıştı O Ses Türkiye'ye damga vuracak

TV8 ekranlarının herkes tarafından merakla izlenen MasterChef Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'da Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir bölüm çekmiş, görme engelli Tuana sesiyle yalnızca MAsterChef ekibini değil ekran başındakileri de büyülemişti.