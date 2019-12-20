MasterChef Türkiye'de herkesi hayran bırakmıştı O Ses Türkiye'ye damga vuracak
MasterChef Türkiye yarışmasına sesiyle damga vuran görme engelli Tuana, bu sefer O Ses Türkiye yarışmasında jüriyi mest etmeye hazırlanıyor.
TV8 ekranlarının herkes tarafından merakla izlenen MasterChef Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'da Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir bölüm çekmiş, görme engelli Tuana sesiyle yalnızca MAsterChef ekibini değil ekran başındakileri de büyülemişti.
Hem MasterChef jürilerini hem de izleyenleri duygulandıran Tuana, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Balkan şarkısı Ederlezi'yi seslendirmişti. Merkezde eğitim gören Tuana, şimdilerde ise O Ses Türkiye ekibine duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
İşte Tuana'nın MasterChef jürilerini duygulandıran performansı
21 Aralık Cumartesi ekrana gelecek olan O Ses Türkiye'nin 24. yeni bölümünde Tuana yarışmacı oluyor.
O Ses Türkiye sahnesin çıkacak olan Tuana, Ederlezi şarkısıyla jüri üyelerini döndürmeyi başaracak.