Masterchef kim elendi? En son Yasin Obuz gitti Masterchef elemede bomba isimler

Masterchef'te kim elendi?

Masterchef'te en son Yasin Obuz elenmişti. Yasin'den önce giden isim ise Kıvanç olmuştu. Yarışmanın popüler isimlerinden Suna ve Mustafa da son haftalarda elenen sürpriz isimlerdi. Bu hafta son 6'ya Batuhan, Cemre, Ekin, Rıfat, Güzide ve Alican arasından biri daha Masterchef'e veda edecek. . Önümüzdeki haftadan itibaren Masterchef 5 kişi olarak devam edecek ve artık yarışın birincisinin kim olduğunu öğrenmek için geri sayım başlayacak.