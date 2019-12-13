Masterchef kim elendi? En son Yasin Obuz gitti Masterchef elemede bomba isimler
Masterchef Türkiye'de geçen hafta Yasin Obuz elendi. Masterchef'te bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı eleme oyunuyla ortaya çıkıyor. Masterchef'te ilk eleme adayları Rıfat ve Batuhan olmuştu.
Masterchef'te bu hafta son dokunulmazlık oyunları oynandı. Önümüzdeki haftadan itibaren final oyunlarına geçilecek. Bu da tüm kuralların değişeceği anlamına geliyor. Masterchef'ten geçen hafta Yasin Obuz elenmişti. Yasin, Batuhan ile son ikiye kalınca 'beni gönderin, Batuhan'ın hayalleri var' demişti. Bu hafta eleme potasında yine Batuhan'ı görüyoruz. Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtını verecek son dokunulmazlık oyunu ise potaya gidecek 3. ismi belirleyecek.
Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu Güzide'nin kaptanı olduğu mavi takım kaybetmişti. Eleme potasına gönderilecek ismi belirleyen oyunda ise Rıfat potaya düşen isim oldu. Dokunulmazlık oyunlarının ikincisi de kırmızı takım kaybetti. Cemre ve Ekin kurtulurken potaya Batuhan gitti. Batuhan 3 haftadır potadan başını kaldıramıyor.
Masterchef'te Rıfat ile Batuhan'ın yanına gelecek üçüncü eleme adayı bu akşam belli oluyor. Üçüncü dokunulmazlık oyunun kaybeden takım eleme potası oyununa geçecek. Üçüncü adayın belirlenmesinin ardından da büyük eleme yapılacak. Bu hafta elenen isim büyük finale ve hayallerine veda edecek.
Masterchef'te kim elendi?
Masterchef'te en son Yasin Obuz elenmişti. Yasin'den önce giden isim ise Kıvanç olmuştu. Yarışmanın popüler isimlerinden Suna ve Mustafa da son haftalarda elenen sürpriz isimlerdi. Bu hafta son 6'ya Batuhan, Cemre, Ekin, Rıfat, Güzide ve Alican arasından biri daha Masterchef'e veda edecek. . Önümüzdeki haftadan itibaren Masterchef 5 kişi olarak devam edecek ve artık yarışın birincisinin kim olduğunu öğrenmek için geri sayım başlayacak.