Marmaris yangınında gülümseten detay! Şahan Gökbakar'a 'Recep Abi' dediler!

MARMARİS yangınında canlı yayınlarıyla yetkililerden yardım ve özellikle 'havadan uçak müdahalesi desteği' isteyerek bölge halkının sesini duyurmaya çalışan ünlü komedyen Şahan Gökbakar' 'Recep İvedik' diye seslenildiği anlar sosyal medyada üzüntü ile karşılanan bu zor günlerde bir anlığına da olsa gülümseme yarattı.