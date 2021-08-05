Marmaris yangınında gülümseten detay! Şahan Gökbakar'a 'Recep Abi' dediler!
MARMARİS yangınını Instagram'dan sık sık canlı yayınlayan Şahan Gökbakar'a, kendisiyle özdeşleşen 'Recep İvedik' karakteri ile seslendiler. Yangın söndürmeye çalışan bölge gençlerinden birinin 'Recep abi' seslenişi sosyal medyada viral oldu.
MARMARİS yangınında canlı yayınlarıyla yetkililerden yardım ve özellikle 'havadan uçak müdahalesi desteği' isteyerek bölge halkının sesini duyurmaya çalışan ünlü komedyen Şahan Gökbakar' 'Recep İvedik' diye seslenildiği anlar sosyal medyada üzüntü ile karşılanan bu zor günlerde bir anlığına da olsa gülümseme yarattı.
"Recep abi..."
Şahan Gökbakar'ın bölgede yangın söndürme çalışmalarına dahil olan gençlerden birini yönlendirmeye çalıştığı anda, gencin kendisine 'Recep abi' diye seslendiği anlar sosyal medyanın en çok paylaşılan videolarından biri oldu.
Gence itfaiye ekiplerinin söylediği doğrultuda hareket etmesi gerektiğini anlatmaya çalışan Şahan'ın bitkin hali gözlerden kaçmadı.
"İtfaiyenin bir bildiği var ki oraya yapma diyor" diyerek gence fikir veren Şahan Gökbakar, günlerdir sık sık bölgeden canlı yayınlarla destek istiyor.