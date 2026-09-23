Manisa'daki okul saldırısında dikkat çeken dizi detayı! 1 ay önce böyle söylemiş

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturma derinleştirilirken, olay öncesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüpheli Halil O.’nun annesi, babası, dedesi, anneannesi, 3 halasının oğlu ile fişekleri sattığı belirtilen av bayisinin sahibi gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeyle zanlıyla birlikte gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi.

SALDIRIDAN 1 AY ÖNCE ANLATMIŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Halil O.’nun saldırıdan yaklaşık 1 ay önce, gözaltına alınan 3 halasının oğlundan birine tüfekle eylem gerçekleştireceğini söylediği belirlendi. Ancak bu sözlerin ciddiye alınmadığı ve gülünüp geçildiği tespit edildi.

Zanlının saldırı öncesinde diğer iki halasının oğluyla birlikte tüfekle atış talimi yaptığı da soruşturma dosyasına yansıdı.

600 TL İLE FİŞEK ALDI

Soruşturmada 15 yaşındaki şüphelinin saldırı öncesinde anneannesinden aldığı 600 TL ile bir av bayisinden fişek satın aldığı belirlendi.

Saldırıda kullanılan av tüfeğinin ise anneannesinin üzerine kayıtlı olduğu ve şüphelinin silahı dedesinin evinden aldığı tespit edildi.

ODASINDA NOTLAR BULUNDU

Halil O.’nun yaşadığı yerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli not ve materyaller ele geçirildi. Zanlının notlarında “Sosyalist Komünist Parti” adıyla bir yapı kurguladığı, toplumsal sorunlara ilişkin notlar tuttuğu ve bir manifesto kaleme aldığı belirlendi.

Odada Nazi amblemi de bulunurken, şüphelinin İngiliz Marksist tarihçi Eric John Ernest Hobsbawm’ın fikirleri ve eserlerinden etkilendiği tespit edildi.

Sabah’ta yer alan habere göre, Halil O.’nun Netflix’te yayımlanan “You” dizisindeki Joe Goldberg karakterine hayranlık duyduğunu gösteren notlara da ulaşıldı. Saldırı öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirtilen şüphelinin telefonu incelemeye alındı.

OKUL GÜZERGÂHINDA 3 EL ATEŞ ETTİ

Yapılan incelemelerde saldırının okul binasının içinde veya girişinde değil, öğrencilerin okula yürüdüğü güzergâhta meydana geldiği belirlendi.

Halil O.’nun güzergâh üzerinde toplam 3 el ateş ettiği tespit edildi. Teknik incelemelere göre ilk atış okula 80 metre, ikinci atış 90 metre, üçüncü atış ise 100 metre mesafede gerçekleştirildi.

Saldırıda 2’si ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 3 öğrencinin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.