Manisa'da okul önünde silahlı saldırı yapan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı.

Olayda 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Av tüfeği ile yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu H.O. yakalandı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırganın ilk ifadesi de ortaya çıktı. H.O., bir gün önce kız meselesi nedeniyle darbedildiğini belirtti ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Sözcü'de yer alan habere göre, H.O.'nun ifadesinde saldırının terör amacı taşımadığını ve 'kız meselesi' ve 'akran zorbalığı' nedeniyle yapıldığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

ANNESİ, BABASI VE DEDESİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında H.O.'nun annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Sözcü'nün haberine göre saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin şüphelinin dedesi adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Haberde öğrencilerin anlatımına dayandırılan bir başka iddiaya göre, okulda bulunan güvenlik görevlisi saldırganı gördükten sonra bölgeden uzaklaştı. Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in söz konusu iddiayla ilgili “gereği yapılacak” açıklamasında bulunduğu aktarıldı. İddianın soruşturma kapsamında incelendiği belirtiliyor.

3 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı ve üç müfettiş görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de Manisa'ya hareket ettiği bildirildi.

Olayın ardından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen bazı hesaplar hakkında da soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

SALDIRIYA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Manisa'daki okul saldırısına ilişkin adli soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı alındı. RTÜK'ün duyurusuna göre Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliği, 22 Eylül 2026 tarihli kararıyla saldırıya ilişkin yayın yasağı getirdi.

Saldırının dikkat çeken ayrıntılarından biri de zamanlaması oldu. Olaydan yaklaşık 17 saat önce, aralarında Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıklarının da bulunduğu yedi bakanlık arasında çocukların eğitim süreçlerinde güvenliğinin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, protokol kapsamında okullardaki güvenlik tedbirlerini anlatırken 2026-2027 eğitim öğretim yılında 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini açıklamıştı. Çiftçi ayrıca okulların yeniden risk analizine tabi tutulduğunu, birinci ve ikinci derece riskli okullarda polislerin sürekli görev yaptığını, üçüncü ve dördüncü derece riskli okullarda ise polis irtibat görevlilerinin bulunduğunu belirtmişti.