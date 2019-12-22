Kuzey Yıldız'ının Aslıhan Güner'i Karadeniz şarkısı söyledi! Dinleyenleri mest etti
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrol oyuncusu Aslıhan Güner söylediği şarkıyla sevenlerinden tam not aldı.
Yayımlandığı ilk günden beri izleyicilerin gönlünde taht kuran Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner sesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
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Dizide güzelliği ve performansıyla öne çıkan güzel oyuncu Karadeniz şarkısıyla hayranlarının gönüllerini fethetti. Güzel oyuncunun şarkı söylediği videosu paylaşım rekorları kırdı.
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Rol aldığı dizide otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadını canlandıran Aslıhan Güner, başrolü başarılı oyuncu İsmail Demirci ile paylaşıyor. Güner dizide Yıldız Kadıoğlu karakterini canlandırmaktadır.
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Aslıhan Güner Kimdir?
Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
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