Kuruluş Osman'da skandal cep telefonu hatası Burak Özçivit'in üzerinde unutuldu

Bazı kullanıcılar, "O telefonu bir zahmet çıkarsaydınız kuşağın içinden. 'Çok para harcadık, Hollywood ile yarışacak prodüksiyonumuz var' diyorsunuz böyle hatalar yapıyorsunuz, gerçi onca hatanın için bu ne ki" diyerek daha dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.