Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından Osman Sınav çıkışı: Sana kolpa yaptılar

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kozinoğlu'nun ölümüyle Kurtlar Vadisi'ndeki "Kaşifoğlu" karakterinin ölümü arasındaki benzerlikler soruşturmaya konu oldu.

MİT Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 14 Eylül’de “bilgi sahibi” sıfatıyla adliyeye gelerek ifade verdi.

Dizide Kaşifoğlu karakterinin ve bazı Ergenekon sanıklarının "kötü" ve "adi" karakterler olarak yansıtılması sonrası gözler senaristlere çevrildi.

Kurtlar Vadisi’nde "Kaşifoğlu" adında istihbarat görevlisi olan karakter ‘kötü’, ‘hain’ ve ‘hilekâr’ biri diye tasvir ediliyor. Dizinin 10 Kasım 2011’deki 136. bölümünde bu karakter yakalanıp bir hücreye konuluyor. 8 Aralık’taki 139. bölümde de Kozinoğlu’nun gözaltındayken koluna şırıngayla hava enjekte edilip kalp kriziyle öldürülmesi sahneleniyor.

Dizideki tesadüfler tartışılırken, eski oyuncularından Nevzat Yakışırboy’un Osman Sınav’la ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Yakışırboy paylaşımında, "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi" ve "Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez" sözlerine yer verdi.

RACİ ŞAŞMAZ'IN OSMAN SINAV'IN AYRILIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, savcılığa verdiği ifadesinde Osman Sınav'ın diziden ayrılışını söyle açıklamıştı:

"Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur."

OSMAN SINAV "BENİMLE MEZARA GİDECEK" DEMİŞTİ

Diziye baştan beri yönetmenlik yapan ancak bir süre sonra ayrılan ama ayrılma sebebini ‘benimle mezara gidecek’ diyerek açıklamayan Osman Sınav’ın diziden neden ayrıldığı merak konusu.