Kurtlar Vadisi Filistin

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas ) silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları dün sabah saatlerinde işgalci İsrail’e yönelik ”Aksa Tufanı Operasyonu” başlattı.

Tarihi operasyon İsrail’in hava savunma sistemin de sorunlar oluşturdu. Ezberleri bozan bu taarruz sadece İsrail’in değil yandaşlarının da kimyasını bozdu.

Dünya şaşkın. Çünkü Filistinli direnişçilerin asla geçilmez denilen İsrail güvenlik sistemini delip geçerek 20 dakikada 5 bin füzeyi ateşlemesi, 20'ye yakın askeri ve stratejik noktayı ele geçirmesi, 100 kadar askeri esir alması, 2156 yaralı, 1000’den fazla ölü ve Kudüs’e kadar uzanan roket saldırılarında bulunması, işgalcileri şaşkına çevirmiş durumda. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada yaralı ve ölü sayısının artması muhtemel denildi.

İsrail'in İsrail'in güvenlik duvarlarını ve kontrol noktalarını daha önce sadece roketler ve SİHA'lar geçebilirdi. Sızma hareketiyle İsrail tara fındaki pek çok kritik nokta baskınlarla ele geçirildi.

İsrail yönetimi Gazze'yi bombardıman yağmuruna tuttu. İlk belirlemelere göre 1070 Filistinliyi katletti, 4356 yaralı var.

İsrail'in istihbarat zafiyeti sonucunda yaşanan bu operasyonun faturasını Mossad’a kesmesi muhtemel. Bazı ‘müslüman ülkeler’ Hamas'ın bu destansı başarısını görmezden gelmenin peşinde. Zihniyetlerindeki bütün zehirleri akıtarak konuşuyorlar.

İsrail; havadan, karadan ve denizden abluka altındaki Gazze'yi yok edecek. Çocuk ve kadın demeden 2 milyon 300 bin sivilin yaşadığı kenti yerle yeksan edecek. 75 yıldır Filistin halkına karşı sistema tik katliamlar yapıyor soykırımcı İsrail.

Korkak olmamak gerek. Korkaklar hep kaybetmeye mahkumdur. Korku edebiyatı yapmak yerine abluka altında eli kolu bağlanmış, aç-susuz bırakılmış bir halkın direnişçileri nasıl olur da böylesi büyük bir destanı yazdı ? diye dille, duayla destek olmak varken…

Bu bakımdan '7 Ekim 2023' tarihi Filistin direnişinde bir milat olacaktır. Önceki çatışmalarda gerilim yavaş yavaş artıyordu. 2008'deki Dökme Kurşun Operasyonu öncesi Gazze'den artan roket saldırıları vardı. BM uyarısına rağmen misket bombaları kullanmaktan çekinmeyen siyonist rejimdi. Gazze'ye yönelik 2012'deki Bulut Sütunu ve 2019'daki Siyah Kuşak Operasyonu'nda da ipler İsrail'in elindeydi.

Ancak dün sabahki operasyon büyüklük ve kapsam açısından eşi benzeri görülmemiş bir askeri hamleye işaret ediyor. Hamas daha önce de sızmalarda bulunmuştu. Ama Gazze sınırındaki güvenlik duvarlarını ve İsrail kontrol noktalarını böylesine çökertememişti.

Hamas, bu başarısıyla işgalci İsrail'in bir mitini daha yıktı.

ABD savaş uçaklarını İsrail’e göndermesinden anlıyoruz ki önümüz deki günlerde Polat Alemdar Filistin’de olacak.

AK Parti Geleneği

AK Parti Kongreleri; Hep coşkulu, Hep heyecanlı, Hep hareketli...

Kararlı, özgüvenli, inançlı, değerleri olan kadrolar...

81 il teşkilatının sahada olması. Tam kadro Başkent’e gelmesi, parti içi dinamizm göstergesi...

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresindeki mesaj "Hep Yeni, Hep İleri" üzerineydi.

"Değişim ve yenilenme" ile şekillendirilen süreç, MKYK üyelerine bakıldığında anlamlı mesajlarda verdi.

Tecrübe, güven, vefa, emek, farklı uzmanlık alanlarından yeni simalar, akademik birikim, sivil toplum deneyimi,

MKYK'nın yüzde 25'ini oluşturan, alanında başarmış kadınlar...

"Değişim" iddiasının gündem olduğu şu günler de AK Parti değişim ve yenilenmeyi listeleriyle somut olarak ortaya koydu. "Değişim için değişim" anlayışı ile "Geçmişten geleceğe köprü kuran yenilenme nin farkı" bu kongrede ortaya konuldu.

AK Parti'nin siyasi bakışına fikir sunan, katkı sağlayan, ilkesel beraberlik duygusuyla hareket eden,

Yeniler ve yılların siyasi mücadelesini veren kıdemli siyasetçilerle birlikte yeni bir yapı inşa ediliyor.

Ayrıca:

Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan'ın, "Terörle tavizsiz mücadele, sivil demokratik anayasa, hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözme, başta emekliler olmak üzere dar ve sabit gelirlilerin refahını iyileştirme, deprem bölgelerini yeniden imar ve inşa ve dostları artıran dış politika" söyleminide eklemek gerekir.

CHP’de Yeni Başkan: Özgür ÇELİK

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede genel merkezin desteklediği aday eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanlığı için yarışıyor. Kongrede 655 delege oy kullandı. 196 kurultay delegesini seçti. seçti. İl Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik oldu.