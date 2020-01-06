Kurtarın bizi bu çileden diyen Şeyma Subaşı THY yetkililerine seslendi!
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, THY'ye seslendiği videoyu kişisel hesabından paylaşarak gündemi salladı.
Acun Ilıcalı'dan boşanmasından itibaren magazin gündeminde en çok konuşulan isim olan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Subaşı, bu kez Türk Hava Yolları'na seslendi.
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Serenay Tetik'le İbiza seyahatine çıkan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" dedi.
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Öte yandan geçtiğimiz gün Subaşı takipçileriyle yaptığı paylaşımında dövmesiyle gündem oldu.
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Şeyma Subaşı Kimdir?
Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur.
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