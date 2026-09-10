Kritik açıklama sonrası piyasalar altüst oldu! Altın ve dolar yatırımcısına yeni rota

Küresel piyasalarda altın fiyatları, dolar kurundaki gevşemenin etkisiyle güne hafif bir artışla başlasa da, açıklanan son verilerle birlikte sert bir düşüş yaşadı. ABD'de ağustos ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 artış göstererek beklentilere uyumlu bir seyir izlerken, nihai talep fiyatları yıllık bazda yüzde 5,4 oranında artış kaydetti.

Temmuz ayı üretici fiyat artışı yüzde 0'dan yüzde 0,1'e revize edildi. Nihai talep fiyatları haziranda yüzde 0,1 düşmüştü.

ALTIN FİYATLARINDA SERT KAYIP

Verinin açıklanmasının ardından spot altın, ons başına yüzde 1,4 düşüşle 4.336 dolar seviyesinden işlem gördü. Gram altın da yüzde 1,4 değer kaybederek 6.759 TL'ye geriledi. Kritik veri öncesinde gram altın 6.817 lira, ons altın ise 4.373 dolar seviyesinde bulunuyordu. Böylece iki altın türünde de kısa sürede belirgin bir geri çekilme yaşandı.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD ÜFE verisi sonrasında dolar endeksinde de yukarı yönlü hareket görüldü. Kritik veri öncesinde 98,997 puan seviyesinde bulunan dolar endeksi, açıklamanın hemen ardından 99,203 puana yükseldi. Piyasalardaki bu hareket, ABD'den gelen ekonomik verilerin para politikasına ilişkin beklentiler üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin üzerinde 206 bin olarak gerçekleşti. Piyasalar şimdi cuma günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine odaklandı. Söz konusu veriler, gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed faiz kararı öncesinde para politikasının yönüne ilişkin önemli bir gösterge olacak. Öte yandan, ABD'nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere saldırdığı yönündeki haberler jeopolitik riskleri artırsa da analistler, bu gelişmelerin şimdilik altın fiyatları üzerindeki etkisinin ikincil planda kaldığını belirtiyor.