KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı! Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar hazırlıklarını sürdürürken sınav yeri araştırmaları da hız kazandı. “KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu?”, “KPSS lise sınavı ne zaman?”, “Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?” ve “KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?” gibi sorular merak ediliyor. ÖSYM, sınav tarihini ve sonuç takvimini açıkladı ancak sınav giriş belgelerini henüz erişime açmadı. Peki 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı hangi gün yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

10 Eylül 2026 itibarıyla 2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde sınava giriş belgesi işlemi şu an için aktif görünmüyor. Adaylar, sınav yerleri açıklandığında belgelerine ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınava lise ve dengi okul mezunları ile ilgili başvuru şartlarını taşıyan adaylar katılacak. ÖSYM, sınava ilişkin başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında aldı. Geç başvuru işlemleri ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu takvime göre belgelerin ekim ayının ortalarında, yaklaşık 15-16 Ekim tarihlerinde yayınlanması bekleniyor. Bu tarih şu an için resmi değil; kesin duyuru ÖSYM’den gelecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş belgeleri açıklandığında adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belgelerini görüntüleyebilecek. Belgede adayın sınava gireceği bina, salon ve adres bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü sınava giriş belgesini ve geçerli kimlik belgesini yanında bulundurması gerekecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle kontrol edebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi 15 Eylül 2026’da başlayacak ve 16 Eylül saat 23.59’da sona erecek. ÖSYM’nin güncel bilgilerinde 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti 800 TL olarak yer alıyor. Adayların geç başvuru sürecindeki ücret ve işlem koşullarını ÖSYM AİS üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.