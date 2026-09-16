Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'ye 25 yıl hapis cezası

Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarının Lahey’de tutuklu yargılandıkları davadan karar çıktı. Thaçi, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanlarının Lahey'deki savaş suçları davasında karar çıktı.

Eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Thaçi, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulundu.

Dava, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanlarını ilgilendiriyor.

Karar Lahey'de açıklandı.



THAÇİ VE UÇK KOMUTANLARININ YARGI SÜRECİ

Kosova Özel Mahkemesi savcıları, Thaçi ve diğer eski UÇK liderlerinin 1998-1999 yıllarında Sırp güçleriyle savaş sırasında ve savaşın hemen ardından işkence ve zorla alıkoyma gibi suçların da dahil olduğu savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini ileri sürüyor.

Kosovalılar, UÇK komutanlarının ülkenin bağımsızlığı için mücadele ettiklerini ve Priştine'nin kurduğu Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi'nin siyasi sebeplerle hareket ettiğini savunuyor.

UÇK'nın eski siyasi lideri olan eski Cumhurbaşkanı Thaçi, 2020'de savaş suçlarıyla itham edilmesinin ardından cumhurbaşkanlığından istifa etmiş ve mahkemeye gönüllü olarak teslim olmuştu.