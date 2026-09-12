Konyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya geliyor.
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KONYASPOR 1-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan, Rayyan, Adil, Masuaku, Jevtovic, Melih, Toth, Deniz, Gonçalves, Muleka.
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Aral, Onuachu.
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir
HAKEM: Reşat Onur Coşkunses
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1