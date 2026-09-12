Kontrol altına alınmıştı: Adana’da ormanlık alan yeniden alevlendi Adana’nın Kozan ilçesinde 8 Eylül’de başlayan ve üç gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde yeniden alevler yükseldi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.