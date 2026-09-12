Kontrol altına alınmıştı: Adana’da ormanlık alan yeniden alevlendi
Adana’nın Kozan ilçesinde 8 Eylül’de başlayan ve üç gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde yeniden alevler yükseldi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi’nde 8 Eylül’de çıkan ve 11 Eylül’de kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde yeniden yangın çıktı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü dağlık alandan öğle saatlerinde duman yükseldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.