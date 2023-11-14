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Koca boz ayıyı ağzıyla besledi o anlar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Koca boz ayıyı ağzıyla besledi o anlar böyle görüntülendi

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içinde yer alan Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaş, aracına yaklaşan boz ayıyı ağzıyla besledi.

Koca boz ayıyı ağzıyla besledi o anlar böyle görüntülendi

2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren boz ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor.

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Koca boz ayıyı ağzıyla besledi o anlar böyle görüntülendi

Boz ayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.

Boz ayıyı ağzıyla besledi

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Koca boz ayıyı ağzıyla besledi o anlar böyle görüntülendi

Ahlat’tan gelip Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli hayvan sever, aracına yaklaşan boz ayıya aracının camını açarak ağzına aldığı şekerle besledi. 

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Koca boz ayıyı ağzıyla besledi o anlar böyle görüntülendi

Araboğa’nın ağzına aldığı şekeri boz ayıya yedirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

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