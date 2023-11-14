Koca boz ayıyı ağzıyla besledi o anlar böyle görüntülendi

2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren boz ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor.