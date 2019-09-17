Kıvanç Tatlıtuğ rap söyledi yeni reklam filmi sosyal medyayı salladı

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu sefer oyunculuğu ile değil sesiyle gündeme geldi. 10 sezondur bir giyim markasının reklam yüzü olan Tatlıtuğ, yeniden giyim markası ile anlaşma imzaladı. Yeni anlaşmasından rekor bir ücret alan yakışıklı oyuncu, reklam filminde rap şarkı söyledi.