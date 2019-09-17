Kıvanç Tatlıtuğ rap söyledi yeni reklam filmi sosyal medyayı salladı
Kıvanç Tatlıtuğ, reklam yüzü olduğu marka için rap şarkısı söyledi, sosyal medya yıkıldı.
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu sefer oyunculuğu ile değil sesiyle gündeme geldi. 10 sezondur bir giyim markasının reklam yüzü olan Tatlıtuğ, yeniden giyim markası ile anlaşma imzaladı. Yeni anlaşmasından rekor bir ücret alan yakışıklı oyuncu, reklam filminde rap şarkı söyledi.
Rol aldığı reklam filminin tanıtım gecesine eşi Başak Dizer ile katılan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni reklam filminde ünlü şarkıcı Anıl Piyancı ile rap söyledi. Reklam filmi tanıtımın ardından televizyon kanallarında dönen Tatlıtuğ, bu işten 5 milyon TL kazandı.
Tatlıtuğ'un reklam filminde rap söylemesi sosyal medyada çokça konuşuldu. Oyunculuğunun yanı sıra rap performasını da başarılı bulan hayranları Tatlıtuğ'u yere göre sığdıramazken, ''Mekanın sahibi geldi'' yorumları yapıldı.
Peki, Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?
Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.