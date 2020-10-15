Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor yeni projesini yapımcı şirket böyle açıkladı
Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, geri dönüyor. 2020 yılın en çok konuşulan imzasını yeni proje için attı.
Hayranlarının oldukça özlediği Kıvanç Tatlıtuğ'dan en sonunda müjdeli haber geldi. Oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktıran Tatlıtuğ, OGM Pictures imzasını taşıyacak iki proje ile 2021 yılında izleyicisiyle buluşacak.
Üstelik Kıvanç Tatlıtuğ, iki yeni projeyle ekranlara dönecek. Başarılı oyuncu, bir dizi ve bir filmde yine unutulmaz karakterlere hayat verecek.
''Kırmızı Oda'', ''Atiye'', ''Masumlar Apartmanı'' ve daha birçok projenin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures, Kıvanç Tatlıtuğ ile yaptıkları iş birliğini resmi Instagram hesabından paylaştığı bir video eşliğinde duyurdu.
Kıvanç Tatlıtuğ: 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kaldı.