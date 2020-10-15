Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor yeni projesini yapımcı şirket böyle açıkladı

''Kırmızı Oda'', ''Atiye'', ''Masumlar Apartmanı'' ve daha birçok projenin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures, Kıvanç Tatlıtuğ ile yaptıkları iş birliğini resmi Instagram hesabından paylaştığı bir video eşliğinde duyurdu.

İşte o video