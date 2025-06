Kirli İşler Açığa Çıkıyor

Almanya Başbakanı Merz'in sözleri sadece bir gaf mıydı? Yoksa Batı’nın kirli planlarının itirafı mı?



ABD’nin İran’a saldırısıyla Ortadoğu’da dengeler yeniden sarsıldı. Ancak saldırının kendisinden çok, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sözleri yankı uyandırdı.

Merz ne dedi?

“Bizim yapamadığımız kirli işleri, hepimiz adına İsrail yapıyor.

İsrail’in eksik bıraktığı kirli işlerimizi de ABD tamamlıyor.”

Bu sözleri duyduğunuzda kulaklarınıza inanamadıysanız yalnız değilsiniz. Çünkü bu cümle, Batı’nın yıllardır üstünü örttüğü kirli düzenin açıkça dile getirilişidir.

Kirli İşler Kimin Eliyle Yürütülüyor?

Merz, diplomasi dilini bir kenara bırakıp Avrupa’nın gerçek yüzünü gösterdi. Yani artık kimse “biz bilmiyorduk” diyemez. İsrail’in ve ABD’nin Ortadoğu’daki operasyonları, sadece kendi politikaları değil; Avrupa’nın, özellikle de Almanya gibi ülkelerin desteklediği, hatta yönlendirdiği adımlar.



Bir yandan demokrasiden, insan haklarından, uluslararası hukuktan bahsediyorlar; diğer yandan sivillerin üzerine bombalar yağıyor.



Sormak gerekiyor:

Bu nasıl bir çelişki?

Bu nasıl bir adalet anlayışı?



Taşeron Devletler ve Sessiz Ortaklar

Merz'in sözleri şunu açıkça ortaya koyuyor:

Batı, artık kendi eliyle kirli iş yapmıyor, taşeron kullanıyor.

İsrail, bu işlerin bir ayağını oluşturuyor. Geri kalanını da ABD tamamlıyor. Avrupa ise uzaktan izliyor. Ama sadece izlemiyor: Göz yumuyor, yönlendiriyor ve bazen de alkış tutuyor.

Peki bu tablo bize ne anlatıyor?

Bu coğrafyada akan kanın sorumlusu yalnızca tetiği çekenler değil; emri verenler, sustukça onaylayanlar da aynı oranda sorumludur.

O Nedenle Türkiye’nin Duruşu Önemli?

Tam da bu noktada Türkiye’nin tavrı hayati önemde.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yıllardır "Dünya beşten büyüktür" diyerek mevcut düzenin adaletsizliğini dile getiriyor.

Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Suriye’de, Irak’ta yaşananlar ortada. Şimdi buna İran eklendi.



Türkiye bu süreçte ne yapmalı?



*Önce duruş göstermeli.

*Sonra hakikati haykırmalı.

*Ve ardından adalet için küresel baskı kurmalı.



Zira biz bu coğrafyada yaşayanlar olarak hem hedefteyiz hem de merkezdeyiz. Seyirci kalamayız.



Merz’in Sözleri Gaf Değil, Gerçek



Bazıları Merz’in sözlerini gaf olarak yorumluyor. Ben öyle düşünmüyorum.

Bu bir gaf değil. Aksine, içten bir itiraf.

Hatta belki de kontrolsüz bir rahatlama anında dökülen “hakiki” bir söz.

Ve bu söz bize şunu söylüyor:

Artık kimin ne yaptığı, kimin kimin adına çalıştığı ortadadır.

Hiçbir maskeye gerek kalmamıştır.



Saflarlar Netleşiyor

Dünya yeni bir döneme giriyor.

Kirli işleri yapanlar ve bu işlere karşı duranlar netleşiyor. Merz’in sözleri bize şunu bir kez daha hatırlatıyor: Biz ya kirli işlerin taşeronlarına sessiz kalacağız,

ya da bu coğrafyada adaleti savunanların yanında yer alacağız. Türkiye'nin yeri bellidir. Biz mazlumun yanındayız.

Ve bu yüzden ne Merz’in sözlerinden korkarız ne de tehditlerini üzerimize alırız.



Bu Savaş Bize Ne Öğretti?



İran ile İsrail arasında patlak veren çatışma, sadece iki ülkenin değil, tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden bir tabloyu gözler önüne serdi.

Ama bu savaş bize bir şey daha öğretti.

Aslında uzun zamandır duymak istemeyenlere, görmezden gelenlere adeta haykırdı. Kükredi…



*Türk savunma sanayisinin neden hayati olduğunu...

*Türkiye’nin geliştirdiği füzelerin ne işe yaradığını...

*KAAN savaş uçağının sadece bir proje değil, bir gelecek olduğunu...

*İHA’ların, SİHA’ların birer teknoloji harikası değil, hayat sigortası olduğunu...

*Hava savunma sistemlerinin “olsa iyi olur” değil, “olmazsa olmaz” olduğunu...



Coğrafyamız ateş çemberi.

Tehdit yanı başımızda.

Kimsenin gelip bizi korumasına ihtiyaç yok!

Korunacaksak, kendi göklerimizi kendimiz savunacağız.



O yüzden her İHA, her füze, her radar, her mühendis, bu milletin en büyük gücüdür.



Çünkü savunma sanayi bir tercih değil, bir bağımsızlık meselesidir.



Ve bu savaş, bağımsızlığın sadece bir bayrakla değil, bir savunma kalkanıyla taşındığını hepimize gösterdi.