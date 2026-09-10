Kiralık konut fiyatları 10 binden başlıyor şartlar ve hangi ilçelerde olduğu belli oldu

Milyonların merakla beklediği İstanbul kiralık konut projesi ile ilgili detaylar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kiralık konut projesine ilişkin ayrıntıları katıldığı programda kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Kurum'un İstanbul kiralık konut projesine ilişkin açıklamaları şu şekilde:

KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?

Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak.

-Evler üç yıllığına kiralanacak.

*Üç yılın ardından yeni hak sahipleri yine kurayla belirlenecek.

Kura şartları şöyle;

-18 yaşını tamamlamış,

-Evli,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

-Aylık hane geliri (bir hanenin tüm geliri) 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler.

-Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.

-Yine üzerinde tapuda kayıtlı konut olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.

KİRALAR BELLİ OLDU

Bütün oradaki rayiçleri arkadaşlarımız inceledi ve vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına dört ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız.

-1 artı 1 konutlar için kira bedelini 10.000 lira,

-2 artı 1 konutlar için 12.000 lira,

-Üç artı bir konutlar için 15.000 bin lira,

-Dört artı bir konutlar için ise 18.000 bin liradan başlıyor.

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Yani bölge araçlarına baktığınızda emin olun yarısından bile az diyeceğimiz rakamlar iki asgari ücretli vatandaşımız çok rahat bir şekilde bu konutlarda oturabilecek bir memurumuz bir emekli vatandaşımız yine bu konutlarda çok rahat bir şekilde oturuyor olabilecek.

Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız ve hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk bin yetmiş bir kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçen sene başladık, bu yıl Ekim'de konutlarımızı teslim ediyoruz.

Ne hedefliyoruz? Bir, burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz ve burada biraz da alt gelir grubu vatandaşlarımızın konuta erişimini hızlandıracağız. Kimsenin barınma kaygısı çekmediği, orada yuvalarının huzurla dolduğu bir Türkiye için hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışacağız. Ben bu projemizin de İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.