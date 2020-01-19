Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıyı terletti!

ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacı adayına sorulan 60 bin liralık yemek sorusu Selin adlı yarışmacı adayını baya zorladı. "Hangi adda bir yemek vardır" sorusuyla karşılaşan Selin Hanım, böyle bir şey duymadığını şıklar hakkında en ufak bir bilgisinin olmadığını belirtti.