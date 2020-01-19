Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıyı terletti!
ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta 60 bin TL'lik yemek sorusu damga vurdu.
Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yarışmacıya sorulan yemek sorusu damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada sorulan soru yarışmacı adayına zor anlar yaşattı.
ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacı adayına sorulan 60 bin liralık yemek sorusu Selin adlı yarışmacı adayını baya zorladı. "Hangi adda bir yemek vardır" sorusuyla karşılaşan Selin Hanım, böyle bir şey duymadığını şıklar hakkında en ufak bir bilgisinin olmadığını belirtti.
Geldiği 60 bin liralık soruda takılan Selin Hanım, kazandığı paraya riske atmamak adına yarışmadan çekildiğini söyledi.
Kenan İmirzalıoğlu'nun "Devam etseydiniz hangi cevabı verirdiniz?"sorusuna genç yarışmacı yanlış seçeneği işaretledi.