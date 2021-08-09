Kibariye eşi Ali Küçükbalçık kıskandı diye beline masa örtüsü taktı

O yorumlarda, Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık gibi adamların 'gözünün hem de dışarda olduğu hem de eşini kısıtlamaya kalkıştığı, bunun da 'kıskançlık' adı altında yürüttükleri bir davranış bozukluğu olduğu' yönünde yorumlar yapıldı.