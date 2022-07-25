Kene ısırınca ne yapılmalı? Kırım kongo hastalığı taşıyan kene ısırığının belirtileri
Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan keneler birçok kişiye tedirgin ediyor. Kırım Kongo hastalığı taşıyan kene ısırması haberleri gelince bu konudaki bilgileri tazelemek şart oldu. Kene ısırdığında başını koparmadan almaya dikkat edin. Her kene Kırım Kongo taşımaz. Kırım Kongo hastalığı taşıyan bir kene tarafından ısırıldığınızı anlamanın da yolu belirtilerinde saklı.
Yaz aylarında özellikle yeşillik alan alanlarda ortaya çıkan kene, Tokat'ta bir kişinin hayatını kaybetmesi sonrası vatandaşlarda paniğe sebep oldu (haber için tıklayın). Yaşanan bu olay sonrası kene ısırığına nasıl müdahale edileceği araştırılmaya başlandı.
Peki kırım kongo kanamalı ateşi nedir ve kene ısırdığında ne yapılır? İşte ölümle sonuçlanacak kene ısırığı sonrası yapılması gerekenler.
Kene nedir? : Keneler örümceğimsiler sınıfının akarlar alt sınıfında bulunan ve sayısı beş bini aşkın türden meydana gelirler. Akar ve kene terimi genellikle birbiri yerine kullanılsa da esasen sıcakkanlı hayvanlarda asalak olarak yaşayan türlere kene, bitkilerle beslenen türlere de akar adı verilmektedir. Açık havada, ağaçlarda, çalılarda, çimlerde, ya da yaprak yığınlarında bulunurlar.
Keneler, ilkbahar ve yaz aylarında daha yaygındırlar. En çok Nisan ayından Eylül ayına kadarki dönemde görülürler.