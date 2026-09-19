Katılımevim ve Pusula’nın eski yönetim kurulu başkanıydı! Serdar Turhan'a gözaltı

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Pusula Finans Holding A.Ş.'de Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifaları kabul edilmiş, boşalan üyeliklere TERA Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen ve Erkan Kilimci atanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy'e ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti.

Kurul, Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler sebebiyle de çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisine iki yıl süreli işlem yasağı uygulama kararı almıştı. SPK ayrıca, Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler dolayısıyla bazı Pusula Portföy fon yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

PORTFÖY YÖNETİCİSİ 48 KİŞİYE YURT DIŞI YASAĞI

Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 ile 4 Mart-12 Haziran 2026 tarihleri arasında, ⁠Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat-8 Haziran 2026 tarihleri arasında, ⁠Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 48 kişi hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yurt dışına çıkış yasağı uygulanan 48 kişinin isimleri şöyle:

"Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, ⁠Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Emre Tezmen, ⁠Enes Furkan Çetinkaya, Enes Yazıcı, Enver Çevik, ⁠Erdin Özel, ⁠Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, ⁠İbrahim Bekci, ⁠İlhan Aygün, ⁠İsmail Ege,⁠ ⁠Kemal Akkaya, ⁠Lütfi Çetinel, ⁠Mehmet Erbey, ⁠Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, ⁠Murat Keçeci, Müjdat Ede, Mustafa Bor, Nilgül Sarıçalı, ⁠Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, ⁠Orçun Berkay Kaya, ⁠Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, ⁠Salih Can Bülbül, ⁠Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan, ⁠Serhat Güven,⁠ ⁠Sezai Bekgöz, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa, ⁠Yunus Emre Yıldırım"

Sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemlerle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

SERDAR TURHAN KİMDİR?

Profesyonel kariyerine inşaat sektöründe başlayan Turhan, ilerleyen yıllarda tasarruf finansmanı ve bankacılık alanlarına yöneldi.

Farklı şirketlerde yönetici olarak görev yapmasının ardından Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Serdar Turhan'ın eğitim hayatına ilişkin paylaşılan bilgilere göre lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamladı.