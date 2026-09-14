Katılım finansının duayen ismi Osman Akyüz hayatını kaybetti
Albaraka Türk’ün eski Genel Müdürü ve Hayat Finans Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akyüz, 72 yaşında vefat etti. Katılım finans sektöründe uzun yıllar önemli görevler üstlenen Akyüz’ün cenazesi yarın Kocaeli’de toprağa verilecek.
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Türkiye katılım finans sektörünün önemli isimlerinden, Albaraka Türk’ün eski Genel Müdürü ve Hayat Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akyüz, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun yıllar katılım finans sektöründe üst düzey görevlerde bulunan Akyüz’ün vefatı, iş ve finans dünyasında üzüntüyle karşılandı.
Akyüz’ün cenaze namazının yarın Kocaeli’de ikindi namazının ardından kılınacağı, cenazesinin ise Maşukiye Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.