Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında gelişme

Best Model Of The World yarışması 2016 yılı birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ı vuran ve hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.