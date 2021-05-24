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Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında gelişme

Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında gelişme

Kardeşlerim dizisin oyuncusu Onur Seyit Yaran'a silahla saldıran kişi hakkında istenen ceza belli oldu.

Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında gelişme

İstanbul Şişli’de oyuncu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ı spor salonundan çıktığı sırada silahla ateş ederek omuzundan vuran saldırgan, yeniden hakim karşısına çıktı.

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Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında gelişme

Best Model Of The World yarışması 2016 yılı birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ı vuran ve hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

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Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında gelişme

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Okuducu SEGBİS sistemi ile bağlanırken taraf avukatları hazır bulundu. 

Vurulma anı (Tıkla-izle)

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Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında gelişme

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı olay yerini gösteren kamera kayıtlarında müşteki ile sanık arasında itişme olduğunu ve müştekinin sanığı ittikten sonra sanığın elinde bulunan silah ile ateş ettiğini açıkladı. 

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