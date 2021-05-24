Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında gelişme
Kardeşlerim dizisin oyuncusu Onur Seyit Yaran'a silahla saldıran kişi hakkında istenen ceza belli oldu.
İstanbul Şişli’de oyuncu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ı spor salonundan çıktığı sırada silahla ateş ederek omuzundan vuran saldırgan, yeniden hakim karşısına çıktı.
Best Model Of The World yarışması 2016 yılı birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ı vuran ve hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Okuducu SEGBİS sistemi ile bağlanırken taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı olay yerini gösteren kamera kayıtlarında müşteki ile sanık arasında itişme olduğunu ve müştekinin sanığı ittikten sonra sanığın elinde bulunan silah ile ateş ettiğini açıkladı.